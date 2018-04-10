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Новый музей современного искусства откроется в Москве
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Новый музей современного искусства откроется в Москве 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Площадку для строительства предоставил город, сообщила заммэра Москвы в правительстве по вопросам экономической политики и имущественно— земельных отношений Наталья Сергунина.
Негосударственный музей и культурный кластер площадью 21 тысяча «квадратов» расположится на Автозаводской улице, владение 23. В него войдут выставочные залы, рекреационные пространства, ресторан, кафе и открытая летняя терраса.
По словам Сергуниной, создание нового культурного кластера входит в проект развития территории ЗИЛ, который охватывает площадь около 470 гектаров, включая территорию завода имени Лихачева. Он также предполагает строительство жилья, общественно— производственного кластера, объектов культурного и социального назначения и паркингов.
Как заявил глава департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов, реорганизация промзоны и создание на ее базе новых досуговых центров и объектов культуры внесет свой вклад не только в развитие данного района, но и станет новым местом притяжения туристов.
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