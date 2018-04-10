В Москве появится новый музей современного искусства

В Москве появится новый музей современного искусства и культурный кластер, сообщает m24.

Об этом заявила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

Негосударственный комплекс площадью 21 тыс. кв. м будет расположен на Автозаводской улице. Это выставочный залы, рекреационные пространства, ресторан, кафе, открытая летняя терраса.

Как рассказала Сергунина, создание нового культурного кластера — часть проекта развития территории ЗИЛ