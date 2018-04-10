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В Москве появится новый музей современного искусства
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В Москве появится новый музей современного искусства 

RT на русском 28 минут назад
Фото: Экспресс-газета
В Москве появится новый музей современного искусства и культурный кластер, сообщает m24.
Об этом заявила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
Негосударственный комплекс площадью 21 тыс. кв. м будет расположен на Автозаводской улице. Это выставочный залы, рекреационные пространства, ресторан, кафе, открытая летняя терраса.
Как рассказала Сергунина, создание нового культурного кластера — часть проекта развития территории ЗИЛ.
6 марта НСН сообщала, что в Государственной Третьяковской галерее состоялась церемония открытия выставки «Василий Верещагин».
RT на русском: последние новости
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