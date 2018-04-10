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Сооснователь магазина «Чук и Гик» прочитает бесплатную лекцию о заработке в индустрии комиксов
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Сооснователь магазина «Чук и Гик» прочитает бесплатную лекцию о заработке в индустрии комиксов 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Василий Кистяковский расскажет, как зарабатывают художники и издатели.
Материал подготовлен при поддержке «Яндекс. Денег»
Лекция пройдёт 18 апреля в 19:00 в конференц-зале «Экстрополис» московского офиса «Яндекса» на улице Льва Толстого, 16. Её проведёт сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик» и издательства Jellyfish Jam, а также преподаватель направления «Комикс» Школы дизайна ВШЭ Василий Кистяковский.
Кистяковский расскажет, как зарабатывают художники и издатели, почему супергерои захватили поп-культуру, кто круче — Marvel или DC, и что ждёт комиксы в будущем.
Лекция проходит в рамках серии открытых встреч #большечемденьги, на которых гости делятся мнениями о том, как заработать на онлайн-трендах, искусстве, моде, науке и других отраслях. Саммари и записи предыдущих лекций можно найти здесь.
Посещение лекции бесплатно, но для получения приглашения нужно зарегистрироваться на сайте. Для тех, кто не может присутствовать лично, «Яндекс. Деньги» будут вести трансляцию.
#партнерский
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