Сооснователь магазина «Чук и Гик» прочитает бесплатную лекцию о заработке в индустрии комиксов

Василий Кистяковский расскажет, как зарабатывают художники и издатели.

Материал подготовлен при поддержке «Яндекс. Денег»

Лекция пройдёт 18 апреля в 19:00 в конференц-зале «Экстрополис» московского офиса «Яндекса» на улице Льва Толстого, 16. Её проведёт сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик» и издательства Jellyfish Jam, а также преподаватель направления «Комикс» Школы дизайна ВШЭ Василий Кистяковский.

Кистяковский расскажет, как зарабатывают художники и издатели, почему супергерои захватили поп-культуру, кто круче — Marvel или DC, и что ждёт комиксы в будущем.

Лекция проходит в рамках серии открытых встреч #большечемденьги, на которых гости делятся мнениями о том, как заработать на онлайн-трендах, искусстве, моде, науке и других отраслях. Саммари и записи предыдущих лекций можно найти здесь.

Посещение лекции бесплатно, но для получения приглашения нужно зарегистрироваться на сайте. Для тех, кто не может присутствовать лично, «Яндекс. Деньги» будут вести трансляцию.

#партнерский