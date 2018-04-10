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Дом с историей: воздушный замок имени поэта
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Дом с историей: воздушный замок имени поэта 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Пушкинская галерея в Железноводске — один из символов города, который туристы увозят с собой на магнитах и открытках.
Ее открыли 20 мая 1902 года. Местные газеты тогда писали: «Железноводская галерея — новое, только что законченное обширное здание, представленное для развлечения публики, для танцевальных вечеров и спектаклей».
Изначально галерею назвали Железной и лишь через год, когда Россия отмечала 65-летие со дня смерти Александра Пушкина, ее переименовали в Пушкинскую. В 1820 году поэт посещал Железноводск вместе с семьей Раевского.
В девяностых годах Пушкинская галерея пришла в запустение. Восстанавливать ее начали лишь в 2003 году. За 15 лет нашли деньги только на реставрацию фасада и потолков — их обещают отремонтировать в 2018 году.
Сейчас Пушкинская галерея открыта для туристов. В ней проходят концерты и выставки.
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