Дом с историей: воздушный замок имени поэта

Пушкинская галерея в Железноводске — один из символов города, который туристы увозят с собой на магнитах и открытках.

Ее открыли 20 мая 1902 года. Местные газеты тогда писали: «Железноводская галерея — новое, только что законченное обширное здание, представленное для развлечения публики, для танцевальных вечеров и спектаклей».

Изначально галерею назвали Железной и лишь через год, когда Россия отмечала 65-летие со дня смерти Александра Пушкина, ее переименовали в Пушкинскую. В 1820 году поэт посещал Железноводск вместе с семьей Раевского.

В девяностых годах Пушкинская галерея пришла в запустение. Восстанавливать ее начали лишь в 2003 году. За 15 лет нашли деньги только на реставрацию фасада и потолков — их обещают отремонтировать в 2018 году.

Сейчас Пушкинская галерея открыта для туристов. В ней проходят концерты и выставки.