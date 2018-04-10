Русский музей устроил революцию в Болонье

В год столетия русской революции европейские музеи активно показывают русский авангард: первой в феврале 2017 года стартовала Академия художеств в Лондоне, сейчас в Музее Помпиду показывают Шагала, Лисицкого и Малевича, а в Болонье, в Музее современного искусства MAMbo гастролируют работы Петербургского Русского музея. Болонскую выставки курируют заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова и заместитель директора по издательским и выставочным проектам Русского музея Йозеф Киблицкий. Всего показывают 70 картин, объединенных понятием «революция».

С декабря 20017 выставку с революционно-авангардным сюжетом успели посмотреть 30 000 зрителей. Подборка из семидесяти произведений русской и советской живописи представляет «революцию» не только как политическое явление, но и стремительное развитие живописи в 1900-1935 годы в России и СССР.

Для усиления впечатления и погружения в русскую историю музей проводит семейные праздники в духе революционного уик-энда и детские дни рождения в авангардном стиле. А в театре Арена дель Соле читают «Записки юного врача» Булгакова.

Экспозицию открывают Репин и Кустодиев. Два трехметровых полотна — беззаботный сюжет «Какой простор!» 1903 года соседствует с работой «17 октября 1905 года». Волна символично сносит прогуливающихся по побережью персонажей. Фрагмент «17 октября 1905 года» выбран для афиш, развешенных по всему городу, и подкреплен пояснением Revolutija. Там же находится историческое полотно Кустодиева «Праздник в честь II Конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года. Демонстрация на площади Урицкого».

Целый зал отведен Казимиру Малевичу : «Композиция с Моной Лизой» 1914 года, «Черный квадрат», «Черный круг» и «Черный крест» 1923 года. Картины лаконично смотрятся рядом с костюмами, разработанными знаменитым супрематистом для спектакля «Победа над солнцем», где впервые возникла идея черного квадрата. Крестьянский цикл 1928-1929 годов замыкает картина Малевича «Скачет красная конница».

Следом идут Петров-Водкин, Павел Филонов . Аналитическое искусство Филонова показано не только характерными «головами», но и малоизвестным «Портретом Сталина» 1936 года, знаменующим окончание революции и подчинение новому режиму. Окончательное укрепление соцреализма в искусстве — картина «Самолет Максим Горький АТН-20» Василия Купцова и скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница».

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