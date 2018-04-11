Встреча с литовской поэтессой состоится в Доме-музее имени Марины Цветаевой

Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой» организует встречу с поэтессой Анной Гальберштадт. Гостей ждут 13 апреля.

Переводчик года по версии журнала «Персона PLUS» и призер международных поэтических конкурсов Анна Гальберштадт представит новый сборник «Авангранды» на русском языке.

Старший научный сотрудник Дома-музея Татьяна Нешумова — куратор встречи, которая проходит в рамках цикла «Поэтическая среда», согласно сведениям на сайте учреждения.

Вход свободный.

Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.