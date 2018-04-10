Ещё
Учитель ИЗО организовала выставку, посвященную Дню космонавтики
Далее:
Читайте также:
Ещё

Учитель ИЗО организовала выставку, посвященную Дню космонавтики 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
В школе № 1355 состоялась выставка, посвящённая Дню космонавтики. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Космос — одна из увлекательных тем для детей. Они с большим удовольствием рисуют космическое пространство, солнце, звезды, планеты и спутники. В этом можно убедиться на выставке работ, посвященных Дню космонавтики, которую организовала учитель ИЗО И. Г. Волошинская. Цель выставки формирование уважительного отношения к людям, посвятившим свою жизнь освоению космоса и патриотического чувства гордости за достижения нашей страны, развитие творческих способностей и художественного вкуса у учащихся, повышение интереса к астрономии.
Южное Бутово: последние новости
Дети побывали в стране театра Старшеклассники попробовали себя в роли воспитателей 7 апреля в галерее «Листок» пройдёт мастер-класс по монотипии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино3
Джанабаева «кричит, как мартовский кот»
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»
Три новых сериала апреля1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение