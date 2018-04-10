Учитель ИЗО организовала выставку, посвященную Дню космонавтики

В школе № 1355 состоялась выставка, посвящённая Дню космонавтики. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Космос — одна из увлекательных тем для детей. Они с большим удовольствием рисуют космическое пространство, солнце, звезды, планеты и спутники. В этом можно убедиться на выставке работ, посвященных Дню космонавтики, которую организовала учитель ИЗО И. Г. Волошинская. Цель выставки формирование уважительного отношения к людям, посвятившим свою жизнь освоению космоса и патриотического чувства гордости за достижения нашей страны, развитие творческих способностей и художественного вкуса у учащихся, повышение интереса к астрономии.