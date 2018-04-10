Туристская выставка «Ворота Севера» пройдет в Вологде

ВОЛОГДА, 10 апр — РИА Новости Виктория Смирнова . Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» пройдет в Вологде 13-14 апреля, сообщил РИА Новости начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

"За шестнадцать лет работы выставка «Ворота Севера» зарекомендовала себя как одна из лучших и популярных региональных туристских выставок на старте летнего сезона. Это главное ежегодное мероприятием туристской сферы региона, демонстрационная площадка туристкой инфраструктуры, зоны деловых контактов участников турбизнеса, многочисленных обучающих семинаров", — сказал Осиповский.

По его словам, в выставочном комплексе «Русский Дом», где расположится выставка, разместятся десятки экспонентов: организации туристской сферы, ведущие туроператоры области, гостиницы, детские оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения, музеи, центры традиционной народной культуры, мастера народных художественных промыслов, представители профильных учебных заведений, осуществляющих подготовку в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

Как отметил собеседник агентства, одним из главных мероприятий выставки станет третий съезд туроператоров «Серебряного ожерелья России» — межрегионального туристского проекта, состоящего из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . Запланирован конкурс сувенирной продукции с символикой проекта «Серебряное ожерелье России».

Для участников съезда будет организован информационный тур, в рамках которого их познакомят с основными туристическими объектами Вологды и Вологодского района.