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Приглашаем жителей Крюково на музыкально-поэтический рейд
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Приглашаем жителей Крюково на музыкально-поэтический рейд
Управа района Крюково
51 минуту назад
Фото:
Управа района Крюково
Комментарии
13 апреля (пятница) в 16 часов, в Выставочном зале Музея Зеленограда (корп. 1410), состоится музыкально-поэтический рейд «Космическая пятница».
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