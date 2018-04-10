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Приглашаем жителей Крюково на музыкально-поэтический рейд
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Приглашаем жителей Крюково на музыкально-поэтический рейд 

Управа района Крюково 51 минуту назад
Фото: Управа района Крюково
13 апреля (пятница) в 16 часов, в Выставочном зале Музея Зеленограда (корп. 1410), состоится музыкально-поэтический рейд «Космическая пятница».
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