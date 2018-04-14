В Центре современного искусства Винзавод идёт набор на участие в двух проектах

Это новые проекты Фонда поддержки ЦСИ Винзавод. «Лаборатория журналистики» сформирует устойчивую среду нового поколения профессиональных журналистов в области современного искусства, моды, архитектуры, дизайна, а «Лаборатория художественной критики» поддерживает и развивает школу критической и эстетической мысли. В обоих проектах совмещена теория и практика, предоставляя возможность участникам пообщаться с экспертами и отработать свои навыки. Фонд поддержи современного искусства Винзавод запустил онлайн-платформу для поддержки учащихся и публикаций их материалов. Проект «Лаборатория журналистики» включает два блока: первый блок — это дистанционный блок в формате индивидуальной работы участников проекта с экспертами в области средств массовой информации, второй блок — практикум журналистов ведущих федеральных изданий и сессия-интенсив. Проект «Лаборатория художественной критики» разделён на три триместра, обучение длится один год. В учебный план включены теоретические и практические занятия (три раза в неделю) и выпуск печатного Бюллетеня — нового периодического издания по критике, искусству и теории. Приём заявок до 1 мая. Собеседование в Москве: 17 — 18 мая, объявление списка зачисленных: 18 — 19 мая.