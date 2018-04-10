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Винзавод передаст Новой Третьяковке работы современных российских художников
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Винзавод передаст Новой Третьяковке работы современных российских художников 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Новая Третьяковка получит в дар от фонда поддержки современного искусства «Винзавод» работы современных российских художников. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
«Фонд поддержки современного искусства «Винзавод» передает в дар Государственной Третьяковской галерее работы художников-участников юбилейного цикла «Прощание с вечной молодостью». Презентация передачи произведений в дар галерее станет первой частью проекта «Новые молодые в Новой Третьяковке. Дар Винзавода», который включает развернутую образовательную программу — лекции, мастер-классы, мероприятия», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в дар будет передано 10 произведений представителей молодого поколения современных художников. Это Дмитрий Венков, Арсений Жиляев, Ирина Корина, Егор Кошелев, Владимир Логутов, Миша Most; Алексей Булдаков и Анастасия Потемкина (Urban fauna lab); Евгений Гранильщиков, Эльдар Ганеев, Евгений Римкевич, братья Василий и Степан Субботины (Группировка «ЗИП»); Андрей Блохин и Георгий Кузнецов («Recycle Group»).
В прошлом году Третьяковская галерея запустила программу «Меценаты и дарители — Третьяковской галерее». По результатам программы в течение 2017 г. в собрание музея получено в дар 1 тыс. 936 произведений, среди которых работы классиков искусства второй половины XX — начала XXI веков — Эрика Булатова, Дмитрия Жилинского, Дмитрия Пригова, Гелия Коржева.
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