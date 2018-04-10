Винзавод передаст Новой Третьяковке работы современных российских художников

Новая Третьяковка получит в дар от фонда поддержки современного искусства «Винзавод» работы современных российских художников. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Фонд поддержки современного искусства «Винзавод» передает в дар Государственной Третьяковской галерее работы художников-участников юбилейного цикла «Прощание с вечной молодостью». Презентация передачи произведений в дар галерее станет первой частью проекта «Новые молодые в Новой Третьяковке. Дар Винзавода», который включает развернутую образовательную программу — лекции, мастер-классы, мероприятия», — говорится в сообщении.