Винзавод подарит Третьяковке десять работ современных художников

Фонд поддержки современного искусства Винзавод передаст в дар Государственной Третьяковской галерее наиболее яркие работы художников-участников юбилейного цикла «Прощание с вечной молодостью», сообщается в пресс-релизе галереи.

Презентация дара в Новой Третьяковке 19 апреля станет первой частью проекта «Новые молодые в Новой Третьяковке. Дар Винзавода», в программу которого также войдут лекции, мастер-классы, мероприятия.

Отмечается, что в России впервые музей классического искусства принимает в дар настолько значительный корпус работ современных художников от одного из первых в России частных арт-центров.

В Новой Третьяковке представлены произведения искусства ХХ века и актуальные течения XXI века. Ранее стало известно, что Третьяковская галерея запускает бесплатные выставки.