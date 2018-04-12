Выставку картин Верещагина в Третьяковке за первый месяц посетили свыше 100 тыс. человек

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. Ретроспективу произведений Василия Верещагина , открывшуюся в Третьяковской галерее на Крымском валу месяц назад, посетили более 100 тысяч человек. В связи с повышенным интересом музей продлевает работу экспозиции по воскресеньям до 21:00 мск, сообщила ТАСС в четверг генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова

По ее мнению, выставка, которая продлится до 15 июля, по посещаемости может сравняться с рекордами выставок произведений Айвазовского и Серова.

"Мы очень внимательно следим, сколько людей приходит каждый день в выставочные залы. В среднем в день — 3,3 тыс. человек, а за месяц и пару дней мы получили уже аудиторию в 100 тысяч человек", — сказала она.

По словам Трегуловой, в связи с большим интересом зрителей было решено продлить время работы выставки в воскресенье до 21:00 мск.

"Мы решили продлить время работы Третьяковской галереи на Крымском валу в воскресенье до 21:00. Получается, что во вторник и среду мы работаем до 18:00, а в четверг, пятницу, субботу и воскресенье — до 21:00, кассы и вход в залы — до 20:00", — отметила генеральный директор галереи.

"Эта выставка, организованная при поддержке банка ВТБ , как и экспозиции произведений Серова и Айвазовского, сделана с точки зрения современной художественной проблематики, с точки зрения того, что волнует сегодня любого человека. Нам очень важно, чтобы то пацифистские послание, которое заложено в работах Верещагина, дошло до зрителя", — заключила Трегулова.

Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) — выдающийся русский живописец, историк, исследователь-этнограф, писатель, философ, путешественник, офицер. В ретроспективе представлено более 500 произведений: живопись, графика, скульптура, фотография и архивные материалы. Основной состав экспозиции — собрание Третьяковской галереи — около 100 живописных и 130 графических произведений.