Голая йога и никакого фотоаппарата: как выглядят классические асаны снизу

Британский дуэт фотографов и художников, а заодно и супругов Роб и Ник Картер (Rob and Nick Carter) работает вместе уже 20 лет. Их работы выставляют по всему миру в самых известных картинных галереях и музеях. Недавно муж и жена выпустили книгу с фотограммами — крупноформатными портретами, на которых запечатлены тела во время занятий йогой.

Фотограммы сделаны без помощи фотоаппарата или каких-либо компьютерных технологий. Только модель и йога. Девушка выполняла асаны на фотобумаге вместо коврика, а фотографы направляли на нее свет таким образом, чтобы тень йогини осталась на светочувствительной поверхности.

Проект посвящен не только гибкой красоте тела, но и трансформации визуального изображения, поскольку в случае с фотобумагой результат предугадать невозможно.