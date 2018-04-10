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Голая йога и никакого фотоаппарата: как выглядят классические асаны снизу
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Голая йога и никакого фотоаппарата: как выглядят классические асаны снизу 

Bigpicture.ru 45 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Британский дуэт фотографов и художников, а заодно и супругов Роб и Ник Картер (Rob and Nick Carter) работает вместе уже 20 лет. Их работы выставляют по всему миру в самых известных картинных галереях и музеях. Недавно муж и жена выпустили книгу с фотограммами — крупноформатными портретами, на которых запечатлены тела во время занятий йогой.
Фотограммы сделаны без помощи фотоаппарата или каких-либо компьютерных технологий. Только модель и йога. Девушка выполняла асаны на фотобумаге вместо коврика, а фотографы направляли на нее свет таким образом, чтобы тень йогини осталась на светочувствительной поверхности.
Проект посвящен не только гибкой красоте тела, но и трансформации визуального изображения, поскольку в случае с фотобумагой результат предугадать невозможно.
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