11 апреля Музей Победы представит выставку памятников малолетним узникам фашизма

Завтра в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей Музей победы представит уникальную мультимедийную выставку. 56 памятников малолетним узникам фашизма и детям — жертвам войны появятся на 7 экранах. Это редкое собрание мемориалов, расположенных как в России, так и Великобритании, Германии и т.д.

В 14:00 гости Музея Победы, среди которых будут бывшие малолетние заключенные нацистских концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны, школьники столицы и Московской области, возложат цветы к монументу «Скорбящая мать» в Зале Памяти и Скорби.

Напомним, что 11 апреля 1945 года в концлагере Бухенвальд было поднято восстание, благодаря чему заключенные смогли вырваться на свободу.