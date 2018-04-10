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11 апреля Музей Победы представит выставку памятников малолетним узникам фашизма
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11 апреля Музей Победы представит выставку памятников малолетним узникам фашизма 

На Западе Москвы 35 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Завтра в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей Музей победы представит уникальную мультимедийную выставку. 56 памятников малолетним узникам фашизма и детям — жертвам войны появятся на 7 экранах. Это редкое собрание мемориалов, расположенных как в России, так и Великобритании, Германии и т.д.
В 14:00 гости Музея Победы, среди которых будут бывшие малолетние заключенные нацистских концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны, школьники столицы и Московской области, возложат цветы к монументу «Скорбящая мать» в Зале Памяти и Скорби.
Напомним, что 11 апреля 1945 года в концлагере Бухенвальд было поднято восстание, благодаря чему заключенные смогли вырваться на свободу.
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