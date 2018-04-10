В Новосибирске можно будет бесплатно попасть в музей

15 апреля в Международный день культуры в России пройдет Всероссийская акция «Культурный минимум».

В этот день молодые деятели культуры, активная творческая молодежь познакомят членов своих семей, родственников и друзей с миром искусства. Посетить культурные площадки своего региона в этот день можно будет бесплатно. В акции задействовано более 150 координаторов, которые совместно с учреждениями культуры во всех 85 регионах страны ведут подготовку этого события. Благодаря им в этот день на всей территории России состоится около 300 мероприятий.

Жители и гости Новосибирска 15 апреля 2018 года имеют возможность посетить интересные мероприятия и площадки:

В Историческом парке «Россия — моя история» (ул. Василия Старощука, 24) будут проведены бесплатные тематические экскурсии по всем экспозициям парка (в 11-00 — экскурсия по экспозиции «Рюриковичи», в 13-00 — экскурсия по экспозиции «Романовы», в 15-00 — экскурсия по экспозиции «ХХ век: от великих потрясений к великой Победе (1914 — 1945 гг.), в 17-00 — экскурсия по экспозиции „Россия — моя история: 1945 — 2016 гг. “).

В 12 часов Новосибирский государственный художественный музей (Красный проспект, 5) ждет новосибирцев на увлекательные семейные экскурсии по постоянной экспозиции. Разговор пойдет о живописи, посетители увидят картины самых известных и любимых мастеров русского искусства. Экскурсионное обслуживание будет бесплатным по входным билетам.

На молодежный фото-квест „Сила искусства“ в этот день в 14.00 приглашает Новосибирская областная юношеская библиотека (Красный проспект, 26). Маршрут участников в возрасте 14-30 лет будет проходить по центру города Новосибирска и включает 6 точек — учреждений культуры.

В 16 часов в Концертном зале „Сибирский“ Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова (ул. Ядринцевская, 46) состоится гала-концерт Межрегионального конкурса „Молодые голоса Сибири“. Вокалисты и вокальные ансамбли из разных городов Сибири представят концертные номера в номинациях „Академическое пение“ и „Эстрадное пение“.

В НСО „Культурный минимум“ проходит при поддержке министерства культуры Новосибирской области и государственных учреждений культуры региона. А еще в Международный день культуры в Москве состоится презентация Роскультцентра и ключевых проектов организации в формате вернисажа на » Красном Октябре ».

Организатором акции выступает Роскультцентр совместно с Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь». Целью Роскульцентра является поиск и продвижение молодых и талантливых деятелей культуры и искусства нашей страны, сообщают региональные координаторы проекта.