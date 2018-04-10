Керамаграфика Антона Тхоренко: городское, древнее, мифы

Первое знакомство с творчеством художника Антона Тхоренко состоялось на фестивале «Мир Сибири» — 2017, где Антон стал лауреатом в номинации «современное декоративно-прикладное искусство».

В 2018 — первая персональная выставка в Доме искусств. Художник работает в технике графики, в том числе компьютерная, керамика, живопись. Сейчас на пике графика и дпи — преимущественно ангоб (когда перед обжигом изделие расписывается более жидкой глиной с добавлением пигмента), что характерно для античного искусства, аналог русских гончаров — побела.

Глиняными скульптурами Антон начал заниматься во время учёбы в институте искусств. Керамика — один из видов древнейшего творчества, и глина по своей пластичности во время лепки, и природной фактурности после обжига оказалась идеальным материалом для воплощения образов художника. Возможность оставить случайные шероховатости, отпечатки, морщинки (поверхность изделия специально не заглаживается) приближает работу к ощущению древности происхождения, как части природы.

«Сама графика во мне вертится, крутится, что-то бродит… И постепенно это начинает выходить на листы, другие материалы: дерево, глину». Антон нашёл выразительный и долговечный материал. Ведь керамику находят археологи с древнейших времен (до 8 тыс. лет).

Мифологические сюжеты и архетипические образы автор объясняет так: «Есть в голове папки: Городские мотивы, ‌ Современное искусство, а есть такая папка: Древнее. Мифы, наскальные рисунки… Там всё это лежит и периодически выстреливает. Это древность, как я себе её представляю».

Помощником и вдохновителем служит музыка, связь с графикой художник видит, как парение рыбок в стихии воды: вода наполняет пространство и даёт жизнь. А также скрепляет все элементы водного мира. Как в музыке соединяются слова, мелодия, так в керамике связаны линия, пятно, фактура и всё это плавно движется в едином потоке сознания во время творчества.

Для краткости и обобщения сложился неологизм — керамаграфика. Сам художник признает влияние мощного Байкала, ведь Антон родился и жил много лет неподалёку от самого глубокого озера в городе Усолье-Сибирское.

‌Познакомиться с работами А. Тхоренко можно на персональной выставке в Дивногорском художественном музее. В «Иное состояние» можно погрузиться до 28 июня.