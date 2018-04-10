Взгляд тепловизора и привет пионерам: автор «Купания красного коня» по-архангельски расписал Дом молодёжи

Несколько стен в архангельском Доме молодёжи преобразились — над ними поработал известный в городе граффити-художник Артём Хазанов. Презентация нового стиля пройдет 13 апреля в 11:00.

Идею оформить пространство здесь по-молодежному ярко Артём предложил сам — на воркшопе 18 марта.

— Мы провели воркшоп, посвященный развитию Дома молодёжи, идеям, инновациям. Артём предложил часть стен оформить в молодежной тематике. Первый арт, вдохновленный тепловизором, по-разному оценила молодежь. Второй уже более традиционен, для более зрелых людей. Многие в нем увидели отсылки к пионерии, комсомолу. Многие люди сказали, что это круто, — рассказал директор Дома молодежи Алексей Чилибанов.

Создание арт-объектов началось 26 марта, а завершилось накануне — 9 апреля.

Совместную работу Хазанов и Дом молодёжи продолжат в мае. С подачи Артёма состоится ещё одна встреча, на которую приедут граффитисты из других городов, которые совместно с архангельскими художниками подумают над дальнейшим оформлением пространства для молодежи.

А «привет комсомольцам» приняли сразу

Артём Хазанов работает над креативным обликом города уже не в первый раз. Совместно с творческим тандемом «Множество» они создали стрит-арт — бабушку за вязанием на фасаде музея ИЗО. В мае 2017 года он оставил на музее ещё один свой творческий след — вариацию картины Петрова-Водкина «Купание красного коня».