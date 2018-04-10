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Болельщики ЧМ-2018 смогут посетить футбольную выставку в музее С. Есенина
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Болельщики ЧМ-2018 смогут посетить футбольную выставку в музее С. Есенина 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 2 часа назад
Московский государственный музей С. А. Есенина 19 апреля в 17.00 откроет выставку «Гений футбольной цифры», посвященную жизни и деятельности сына великого русского поэта Сергея Есенина — Константина Есенина, известного советского футбольного журналиста и статистика. Вход на вернисаж выставки будет бесплатным.
Как сообщили в пресс-службе музея, большую часть экспонатов выставки составят раритетные материалы из семьи сына поэта.
Константин Есенин стал инициатором создания клуба бомбардиров имени Григория Федотова, в который входили футболисты, преодолевшие отметку в сто забитых голов. Есенин-сын первым составил списки всех матчей сборной СССР, собрал в одном документе всех советских тренеров.
Посетители впервые увидят никогда не публиковавшиеся эксклюзивные материалы из личной коллекции Есениных. Выставка будет сопровождаться образовательной программой, в рамках которой пройдут разнообразные встречи с известными футбольными деятелями, показаны документальные фильмы, архивные видеокадры хроники и редкие видео с Чемпионатов мира по футболу 1950-1960 гг. с участием игроков сборной СССР.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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