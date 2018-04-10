В музее Есенина к ЧМ-2018 откроется футбольная выставка

Московский государственный музей С. А. Есенина 19 апреля откроет выставку «Гений футбольной цифры», посвященную сыну поэта Сергея Есенина — Константина, сообщает Welcome 2018. Константин Есенин — один из пионеров футбольной статистики в СССР.

Как сообщили в пресс-службе музея, большую часть экспонатов выставки составят раритетные материалы из семьи сына поэта.

Выставка будет сопровождаться образовательной программой, в рамках которой пройдут разнообразные встречи с известными футбольными деятелями, показаны документальные фильмы, архивные видеокадры хроники и редкие видео с чемпионатов мира по футболу 1950-1960 гг. с участием игроков сборной СССР.