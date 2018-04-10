«Лес весной» оказался «Осенью»: сотрудники серпуховского музея установили истинное название картины Шишкина

Сотрудники Серпуховского историко-художественного музея обнаружили, что картина Ивана Шишкина «Лес весной» 94 года находилась под другим названием. Настоящее название картины — «Осень». Об этом сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В адрес Серпуховского

историко-художественного

музея пришло письмо от коллег из Саратовского государственного художественного музея имени

А. Н. Радищева. В нем сообщалось о том, что название одной из картин Шишкина, которая выставлена в основной экспозиции Серпуховского музея под названием «Лес весной», скорее всего, ошибочно, и на картине явно изображена осень.

Дело в том, что в Саратовском музее находится копия с этой картины Николая Хохрякова , который был учеником великого пейзажиста, и эта копия носит название «Болото в лесу», а на ее обратной стороне стоит еще одна непонятная подпись: «Последний лист». Искусствоведы Серпуховского музея внимательно отнеслись к этому письму, поскольку и сами давно замечали несоответствие названия картины и ее изображения — пейзаж картины с весенним названием действительно больше напоминал осенний.

Оказалось, что эта картина в Серпухов поступила 22 августа 1924 года из Московского Губернского музея именно под названием «Лес весной». Затем выяснили, что в 1884 году она экспонировалась на выставке передвижников уже под другим названием — «Последний лист». Такое несоответствие насторожило, и сотрудники Серпуховского музея решили сами осмотреть полотно более тщательно, и этот осмотр преподнес неожиданный сюрприз: на оборотной стороне картины была обнаружена едва видимая полустертая надпись углем, сделанная, скорее всего, рукой самого Ивана Шишкина: «Осень. Шишкин».

Что же касается названия «Последний лист», то, по всей вероятности, такое литературное название дали картине организаторы передвижной выставки. Этикетку на картине решили поменять, и через 100 лет весенний лес превратился в осенний. Теперь название картины звучит так: «Осень» («Последний лист»).