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На Ямале отметят 100-летие Солженицына
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На Ямале отметят 100-летие Солженицына 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Как и по всей стране, в регионе пройдут мероприятия, посвященные памятной дате известного советского писателя. Конечно, не так пышно, как в Москве, с открытием памятника и музея-квартиры, но с выставками и литературно-музыкальными уроками.
Последний пройдет в культурно-деловом центре Салехарда. С произведением «Матренин двор» заслуженный артист России Юрий Дубов познакомит зрителей в октябре.
В ноябре в научной библиотеке МВК представят книги по истории ГУЛАГа, а в Национальной — фотографии, но не портреты писателя, а снятые им лично.
— Да, он был еще и фотографом. Снимки пришлет Дом Солженицына. Наши сотрудники подготовили два проекта, один из которых — выставка его работ, — отмечает Ирина Алдыбаева, завотделом обслуживания.
Кроме того, в книжном доме проведут вечер-портрет «Пророк в своем Отечестве». А пока его фонды пополняются новыми изданиями книг автора.
— Чаще всего Солженицына берут школьники, — продолжает собеседница. — Читают по программе. Сейчас на руках семь книг…
В соцсетях «КС» поинтересовался у подписчиков, какие произведения нобелевского лауреата они знают. На первом месте оказался рассказ «Один день Ивана Денисовича». Его читал каждый третий. Каждый шестой осилил «Архипелаг ГУЛАГ», каждый седьмой — «Матренин двор».
Четверть опрошенных прочли больше трех произведений автора.
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