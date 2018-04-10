На Ямале отметят 100-летие Солженицына

Как и по всей стране, в регионе пройдут мероприятия, посвященные памятной дате известного советского писателя. Конечно, не так пышно, как в Москве, с открытием памятника и музея-квартиры, но с выставками и литературно-музыкальными уроками.

Последний пройдет в культурно-деловом центре Салехарда. С произведением «Матренин двор» заслуженный артист России Юрий Дубов познакомит зрителей в октябре.

В ноябре в научной библиотеке МВК представят книги по истории ГУЛАГа, а в Национальной — фотографии, но не портреты писателя, а снятые им лично.

— Да, он был еще и фотографом. Снимки пришлет Дом Солженицына. Наши сотрудники подготовили два проекта, один из которых — выставка его работ, — отмечает Ирина Алдыбаева, завотделом обслуживания.

Кроме того, в книжном доме проведут вечер-портрет «Пророк в своем Отечестве». А пока его фонды пополняются новыми изданиями книг автора.

— Чаще всего Солженицына берут школьники, — продолжает собеседница. — Читают по программе. Сейчас на руках семь книг…

В соцсетях «КС» поинтересовался у подписчиков, какие произведения нобелевского лауреата они знают. На первом месте оказался рассказ «Один день Ивана Денисовича». Его читал каждый третий. Каждый шестой осилил «Архипелаг ГУЛАГ», каждый седьмой — «Матренин двор».

Четверть опрошенных прочли больше трех произведений автора.