Расписные, филигранные и плетеные изделия представили посетители «Заботы» для выставки пасхальных композиций

Ставшая уже традиционной встреча с отцом Алексеем Сорокиным прошла накануне в центре «Забота». Ветераны встретили гостя концертом, выбрали и лучшие поделки, которые мастерицы культурно-досугового центра создавали к празднику Пасхи.

В течение месяца вологжане почтенного возраста готовились к конкурсу пасхальных композиций. Работы представили в различных техниках — плетение, роспись, вязание. Жюри выбрало 4 лучших «сувенира». Ими стали работы из природных материалов, выполненные в особых техниках, таких как филигрань и гильоширование.

Добавим, подобные встречи и выставки в центре «Забота» проходят постоянно. Их посвящают государственным и православным праздникам. Для вологжан пенсионного возраста это возможность проявить свои творческие способности. Всего в центре сейчас работает порядка 100 различных кружков и секций.