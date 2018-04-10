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Расписные, филигранные и плетеные изделия представили посетители «Заботы» для выставки пасхальных композиций
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Расписные, филигранные и плетеные изделия представили посетители «Заботы» для выставки пасхальных композиций 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Ставшая уже традиционной встреча с отцом Алексеем Сорокиным прошла накануне в центре «Забота». Ветераны встретили гостя концертом, выбрали и лучшие поделки, которые мастерицы культурно-досугового центра создавали к празднику Пасхи.
В течение месяца вологжане почтенного возраста готовились к конкурсу пасхальных композиций. Работы представили в различных техниках — плетение, роспись, вязание. Жюри выбрало 4 лучших «сувенира». Ими стали работы из природных материалов, выполненные в особых техниках, таких как филигрань и гильоширование.
Добавим, подобные встречи и выставки в центре «Забота» проходят постоянно. Их посвящают государственным и православным праздникам. Для вологжан пенсионного возраста это возможность проявить свои творческие способности. Всего в центре сейчас работает порядка 100 различных кружков и секций.
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