Ещё
Выставка «Мгновенья» откроется в РМФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выставка «Мгновенья» откроется в РМФ 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Выставка Василия Пахомова «Мгновенья» откроется в Русском музее фотографии 13 апреля в 15:00. Об этом сообщают организаторы.
Василий Пахомов родился в Нижнем Новгороде (Горьком) в 1948 году. Как многие советские мальчишки, он с детства увлекался фотографией. Первым фотоаппаратом для него стала «Смена», открывшая дорогу в фотографию для огромного числа начинающих авторов. В 1982 г. Василий Пахомов окончил 2-хгодичные курсы журналистики, работал внештатным корреспондентом в газете «Ленинская смена».
Среди любимых тем Василия Пахомова можно назвать природу, парусные регаты, портреты. В его работах красота мира запечатлена в мгновениях, наполненных радостью бытия, будь то погружение в тишину горных пейзажей или стремительное скольжение парусника по волнам.
Творческий руководитель и консультант автора — член Союза фотохудожников России и Международной ассоциации журналистов Александр Беляев.
Выставка будет открыта до 23 апреля.
Собака: последние новости
От Пушкина до Зощенко: экскурсия по музеям-квартирам Петербурга Выставка украинского художника Aljoscha в Futuro продлена на две недели Нижегородский художник Евгений Стрелков расскажет об истории появления технических медиа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джанабаева «кричит, как мартовский кот»1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову1
Самые красивые итальянки в истории кино3
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение