Выставка «Мгновенья» откроется в РМФ

Выставка Василия Пахомова «Мгновенья» откроется в Русском музее фотографии 13 апреля в 15:00. Об этом сообщают организаторы.

Василий Пахомов родился в Нижнем Новгороде (Горьком) в 1948 году. Как многие советские мальчишки, он с детства увлекался фотографией. Первым фотоаппаратом для него стала «Смена», открывшая дорогу в фотографию для огромного числа начинающих авторов. В 1982 г. Василий Пахомов окончил 2-хгодичные курсы журналистики, работал внештатным корреспондентом в газете «Ленинская смена».

Среди любимых тем Василия Пахомова можно назвать природу, парусные регаты, портреты. В его работах красота мира запечатлена в мгновениях, наполненных радостью бытия, будь то погружение в тишину горных пейзажей или стремительное скольжение парусника по волнам.

Творческий руководитель и консультант автора — член Союза фотохудожников России и Международной ассоциации журналистов Александр Беляев

Выставка будет открыта до 23 апреля.