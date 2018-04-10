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Музейщики со всей России встретятся в Севастополе
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Музейщики со всей России встретятся в Севастополе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Расширенное заседание президиума Союза музеев России впервые пройдет в Херсонесе под председательством гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Ожидается, что О в мероприятии примут участие более 100 руководителей и ведущих музеев страны.
«Планируется, что в ходе заседания президиума состоится обсуждение текущих вопросов жизни музейного сообщества, роли музеев в разработке нового законодательства о культуре, участия Союза музеев России в работе по оценке комплекса историко-культурных и природных южного берега Крыма как возможного объекта Всемирного культурного наследия, а также о создании при Союзе музеев России секции археологических музеев», — рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический»
Даты проведения президиума — 12-14 апреля.
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