Музейщики со всей России встретятся в Севастополе

Расширенное заседание президиума Союза музеев России впервые пройдет в Херсонесе под председательством гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского . Ожидается, что О в мероприятии примут участие более 100 руководителей и ведущих музеев страны.

«Планируется, что в ходе заседания президиума состоится обсуждение текущих вопросов жизни музейного сообщества, роли музеев в разработке нового законодательства о культуре, участия Союза музеев России в работе по оценке комплекса историко-культурных и природных южного берега Крыма как возможного объекта Всемирного культурного наследия, а также о создании при Союзе музеев России секции археологических музеев», — рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Даты проведения президиума — 12-14 апреля.