Жители Молжаниновского ознакомятся с экспозицией музея истории ВМФ на берегу Химкинского водохранилища

В ближайшее воскресенье, 15 апреля, в Музее истории ВМФ, расположенном на берегу Химкинского водохранилища, проведут ряд бесплатных экскурсий. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня исторического и культурного наследия.

— Для индивидуальных посетителей в 13.00, 13.30, 14.30 и 15.00 мы будем проводить бесплатные экскурсии по экспозиции «Подводная лодка Б-396», — сообщил пресс-секретарь парка Евгений Варфоломеев. — Записаться на экскурсии можно с понедельника по пятницу.

С 11.00 до 19.00 посетители смогут самостоятельно пройтись по подлодке, посетить выставку, посвященную истории подводного флота России.

Запись ведется по телефону 8 (926) 522-15-96.

Также посетители смогут поиграть в аттракцион «Морской бой», сделать на память сувенир с символикой музея и ощутить себя на борту экраноплана, приобретя билет на стенд виртуального полета (данные услуги — платно).

Музей истории ВМФ находится в парке «Северное Тушино» по адресу: ул. Свободы, владение 44–48. (то)