В Тибете найдены 1200-летние наскальные скульптуры Будды

Лхаса, 10 апреля / Синьхуа / — Наскальные скульптуры Будды, недавно обнаруженные на востоке Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/, помогут составить представление о буддийском искусстве и местной истории 1200-летней давности. Об этом на днях сообщили в исследовательском институте по охране древних памятников автономного района.

По сообщению института, находки, датирующиеся временами правления тибетского царства Тубо /7-9 вв. /, были обнаружены в уезде Джагяб г. Чамдо.

Скульптуры Будды были впервые найдены строителями, которые собирали камни в долине. Статуи вырезаны на участке скалы длиной 10 метров.

Как полагают эксперты, судя по стилю, статуи были созданы в 9 веке.

По словам экспертов, находки расположены на транспортном узле между севером и югом. Открытие будет способствовать изучению не только искусства и культуры, но и древнего транспорта.

Строительство на участке было приостановлено, и памятники находятся под охраной местных властей. -0-