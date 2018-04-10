Ещё
В Тибете найдены 1200-летние наскальные скульптуры Будды
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тибете найдены 1200-летние наскальные скульптуры Будды 

ИА Синьхуа 1 час назад
Лхаса, 10 апреля /Синьхуа/ — Наскальные скульптуры Будды, недавно обнаруженные на востоке Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/, помогут составить представление о буддийском искусстве и местной истории 1200-летней давности. Об этом на днях сообщили в исследовательском институте по охране древних памятников автономного района.
По сообщению института, находки, датирующиеся временами правления тибетского царства Тубо /7-9 вв. /, были обнаружены в уезде Джагяб г. Чамдо.
Скульптуры Будды были впервые найдены строителями, которые собирали камни в долине. Статуи вырезаны на участке скалы длиной 10 метров.
Как полагают эксперты, судя по стилю, статуи были созданы в 9 веке.
По словам экспертов, находки расположены на транспортном узле между севером и югом. Открытие будет способствовать изучению не только искусства и культуры, но и древнего транспорта.
Строительство на участке было приостановлено, и памятники находятся под охраной местных властей. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан готовится к проведению первого Международного форума искусства макома 20-й Международный аэрокосмический салон Латинской Америки открылся в Чили Открылась весенняя сессия парламента Монголии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джанабаева «кричит, как мартовский кот»1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову1
Самые красивые итальянки в истории кино3
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение