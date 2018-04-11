Лекция о картинах современного художника прошла в районном Центре социальных услуг

Видеообзор картин русского художника Александра Шилова состоялся 11 апреля в Территориальном центре социального обслуживания «Таганский» филиал «Якиманка».

— Мероприятие прошло вместо запланированной ранее лекции «Сравнительный анализ русского и европейского импрессионизма». Ее должен был провести приглашенный волонтер, но он попросил о переносе, — пояснила организатор культурных мероприятий учреждения Лариса Чорная

Посетители посмотрели подготовленное видео, узнали о технике, в которой написаны картины, и другие подробности о работах Александра Шилова.

Лариса Чорная отметила, что лекция прошла в интерактивной форме.