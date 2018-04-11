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Лекция о картинах современного художника прошла в районном Центре социальных услуг
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Лекция о картинах современного художника прошла в районном Центре социальных услуг 

Управа района Якиманка 2 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Видеообзор картин русского художника Александра Шилова состоялся 11 апреля в Территориальном центре социального обслуживания «Таганский» филиал «Якиманка».
— Мероприятие прошло вместо запланированной ранее лекции «Сравнительный анализ русского и европейского импрессионизма». Ее должен был провести приглашенный волонтер, но он попросил о переносе, — пояснила организатор культурных мероприятий учреждения Лариса Чорная.
Посетители посмотрели подготовленное видео, узнали о технике, в которой написаны картины, и другие подробности о работах Александра Шилова.
Лариса Чорная отметила, что лекция прошла в интерактивной форме.
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