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Выставка «космических» книг открылась в Лианозовской библиотеке
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Выставка «космических» книг открылась в Лианозовской библиотеке 

Управа района Лианозово 12 апреля 2018
Фото: Управа района Лианозово
В детской библиотеке №57 района Лианозово открылась книжная выставка, посвященная Международному дню полета человека в космос, который отмечается 12 апреля. Об этом сообщил заведующий библиотекой Олег Климов.
— Сотрудники библиотеки подготовили электронные презентации для дошкольников и школьников, книжную выставку, посвященные этой теме. Приходите прикоснуться к загадочному и манящему миру космоса, а также принять участие в тематической викторине, — пригласил Олег Климов.
Мероприятие будут проходить до конца этой недели. Узнать расписание и записаться на участие можно по телефону 8 (499) 209-58-01. Адрес детской библиотеки №57: Алтуфьевское шоссе, д. 97. (вт)
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