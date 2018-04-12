Выставка «космических» книг открылась в Лианозовской библиотеке

В детской библиотеке №57 района Лианозово открылась книжная выставка, посвященная Международному дню полета человека в космос, который отмечается 12 апреля. Об этом сообщил заведующий библиотекой Олег Климов.

— Сотрудники библиотеки подготовили электронные презентации для дошкольников и школьников, книжную выставку, посвященные этой теме. Приходите прикоснуться к загадочному и манящему миру космоса, а также принять участие в тематической викторине, — пригласил Олег Климов

Мероприятие будут проходить до конца этой недели. Узнать расписание и записаться на участие можно по телефону 8 (499) 209-58-01. Адрес детской библиотеки №57: Алтуфьевское шоссе, д. 97. (вт)