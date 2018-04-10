В «Царицыне» пройдет мастер-класс от Сергея Андрияки

Мастер-класс от народного художника Российской Федерации Сергея Андрияки пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» в воскресенье, 15 апреля.

На глазах у сотни зрителей мастер не только создаст новый шедевр, но и поделится некоторыми секретами своего творчества.

— Посетителям мастер-класса Сергей Андрияка раскроет тайны своих работ: приемы, которые позволяют ему создавать лирические и монументальные эпические акварельные картины, — отмечается на официальном сайте музея-заповедника.

Принять участие в художественном занятии можно бесплатно, но необходимо заранее зарегистрироваться.

Фото: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки