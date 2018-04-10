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В «Царицыне» пройдет мастер-класс от Сергея Андрияки
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В «Царицыне» пройдет мастер-класс от Сергея Андрияки 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 39 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Мастер-класс от народного художника Российской Федерации Сергея Андрияки пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» в воскресенье, 15 апреля.
На глазах у сотни зрителей мастер не только создаст новый шедевр, но и поделится некоторыми секретами своего творчества.
— Посетителям мастер-класса Сергей Андрияка раскроет тайны своих работ: приемы, которые позволяют ему создавать лирические и монументальные эпические акварельные картины, — отмечается на официальном сайте музея-заповедника.
Принять участие в художественном занятии можно бесплатно, но необходимо заранее зарегистрироваться.
Фото: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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