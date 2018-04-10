Сергеевское начальное училище снесли в центре Нижнего Новгорода

Совсем недавно мы рассказывали про это здание во время виртуальной экскурсии по улице Горького.

Историческое здание в Гранитном переулке, 5 пострадало во время поджога несколько лет назад и последние годы производило унылое впечатление.

— Здание училища и два дома для учителей были построены на деньги купца, мецената и благотворителя, потомственного почетного гражданина Нижнего Новгорода Александра Прокопьевича Сергеева в 1897 году, — рассказал экскурсовод Сергей Сипатов

Тогда над крыльцом висела большая доска: «Сергеевское городское начальное училище с классами ручного труда, устроенное иждивением попечителя его — потомственного почётного гражданина А. П. Сергеева. Открыто 27 сентября 1897 года».

— В этом же училище был открыт первый в городе музей начального образования, — продолжает Сергей Сипатов. — Экспозицией для музея послужили материалы Научного павильона Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.

После Великой Отечественной войны в здании училища была комендатура для пленных немцев. Затем здание принадлежало педагогическому институту, в нем готовили преподавателей по труду.

Здание можно было бы отреставрировать и сделать в нем музей начального образования, творческие мастерские ручного труда и музей Александра Сергеева.

Но его решили уничтожить. Сейчас этот квартал активно застраивается. Известно, что в дни чемпионата мира по футболу в гостинице, окна которой выходят на Сергеевское начальное училище, будут жить футболисты национальных команд.