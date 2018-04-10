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Карта поможет попасть в музей без очереди
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Карта поможет попасть в музей без очереди 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В столице появилась уникальная карта «Музей в подарок» — абонемент на десять посещений разных музеев столицы в течение полугода. Об этом написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Одна карта поможет решить сразу несколько проблем. Ее владельцам не надо будет беспокоиться о покупке билетов на новые выставки, стоять в очередях на вход в один из 13 присоединившихся к проекту музеев, среди которых Музей Москвы, Дом Гоголя, Музей хоккея. Удастся и сэкономить на культурной жизни.
— Карта на десять посещений стоит 2150 рублей, — уточнил генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников. — А один билет, купленный в кассе музея, в среднем обойдется в 300 рублей.
Сейчас карта доступна в пяти вариантах: с изображением Кремля, с надписью «Я люблю Москву», с картой города, со скелетом динозавра и с рисунком в стиле супрематизма. Забрать карту можно в одном из музеев, список которых, заверил Овчинников, будет постоянно пополняться.
КУДА ПОЙТИ
Музей Москвы, метро «Парк культуры» Зубовский б-р, 2  До середины апреля еще можно успеть попасть на выставку «Старая квартира». Артефакты и документы из фондов музея помогли воссоздать в деталях интерьеры реальных московских. Здесь и каморка заводского рабочего дореволюционной Москвы, и коммуналка 1920-х годов, и хрущевка.
Музей сословий России, метро «Кропоткинская» Ул. Волхонка, 13, стр. 2  Экспозиция на первом этаже музея посвящена культуре дворянской России XVIII — начала XX веков. На втором этаже собраны уникальные произведения искусства православной Руси. И на третьем — костюмы и предметы крестьянского быта.
Дом-музей Н. В. Гоголя, метро «Арбатская» Никитский б-р, 7а  В выставочном зале открывается экспозиция акварельных работ танцовщика и хореографа Владимира Васильева «Сказки об Италии». В основном это пейзажи, которые он нарисовал во время поездок и гастролей по Италии.
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