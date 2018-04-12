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Вблизи Рязанского открылась выставка художественных работ Елены Серебряковой
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Вблизи Рязанского открылась выставка художественных работ Елены Серебряковой 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
В Культурном центре «Москвич», который расположен недалеко от Рязанского, открылась экспозиция картин Елены Серебряковой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения.
«Елена Серебрякова до пенсии работала в сфере медицины, в Онкологическом научном центре имени Блохина, а сегодня, будучи бабушкой, свободное время посвящает живописи. Всего в экспозиции представлено около 30 работ. Всех их можно, по выражению Елены Серебряковой, объединить словами «мои откровения», — сказано в источнике.
Выставка будет действовать до 29 апреля. Адрес: Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
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