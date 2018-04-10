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12 лучших постеров Стрелки
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12 лучших постеров Стрелки 

Strelka Magazine 2 часа назад
Фото: Strelka Magazine
Работы арт-директора «Стрелки» Анны Кулачек представлены на выставке в Центральном Доме художника
Timur Omar, Sonya Tarasova и Дорогой Сережа в баре «Стрелка», 2018
Strelka Summer Opening Party, 2017
DJ Lag и Moa Pillar на «Стрелке», 2018
Doug Hream Blunt на «Стрелке», 2018
Eva Geist and Andrei Zhilin в баре «Стрелка», 2017
Hysteric and Misha Geleyn в баре «Стрелка», 2017
С 10 по 22 апреля в Центральном Доме Художника проходит выставка «Design Next: Дизайн от идей до прототипов» — проект Московской биеннале дизайна, которая впервые состоялась в 2017 году. В экспозиции представлены новейшие достижения в промышленном, информационном, fashion— и графическом дизайне. Среди последних — постеры Анны Кулачек, посвященные мероприятиям образовательной, публичной и культурной программы «Стрелки» разных лет.
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