12 лучших постеров Стрелки 

Работы арт-директора «Стрелки» Анны Кулачек представлены на выставке в Центральном Доме художника
Timur Omar, Sonya Tarasova и Дорогой Сережа в баре «Стрелка», 2018
Strelka Summer Opening Party, 2017
DJ Lag и Moa Pillar на «Стрелке», 2018
Doug Hream Blunt на «Стрелке», 2018
Eva Geist and Andrei Zhilin в баре «Стрелка», 2017
Hysteric and Misha Geleyn в баре «Стрелка», 2017
С 10 по 22 апреля в Центральном Доме Художника проходит выставка «Design Next: Дизайн от идей до прототипов» — проект Московской биеннале дизайна, которая впервые состоялась в 2017 году. В экспозиции представлены новейшие достижения в промышленном, информационном, fashion— и графическом дизайне. Среди последних — постеры Анны Кулачек, посвященные мероприятиям образовательной, публичной и культурной программы «Стрелки» разных лет.