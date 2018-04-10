12 лучших постеров Стрелки

Работы арт-директора «Стрелки» Анны Кулачек представлены на выставке в Центральном Доме художника

Timur Omar, Sonya Tarasova и Дорогой Сережа в баре «Стрелка», 2018

Strelka Summer Opening Party, 2017

DJ Lag и Moa Pillar на «Стрелке», 2018

Doug Hream Blunt на «Стрелке», 2018

Eva Geist and Andrei Zhilin в баре «Стрелка», 2017

Hysteric and Misha Geleyn в баре «Стрелка», 2017

С 10 по 22 апреля в Центральном Доме Художника проходит выставка «Design Next: Дизайн от идей до прототипов» — проект Московской биеннале дизайна, которая впервые состоялась в 2017 году. В экспозиции представлены новейшие достижения в промышленном, информационном, fashion— и графическом дизайне. Среди последних — постеры Анны Кулачек, посвященные мероприятиям образовательной, публичной и культурной программы «Стрелки» разных лет.