Ещё
В Новом Уренгое открылась выставка «Пасхальный вернисаж»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Новом Уренгое открылась выставка «Пасхальный вернисаж» 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
В залах местного музея представлено около ста работ, созданных учащимися и преподавателями городских школ искусств.
Отличительная особенность нынешней выставки, по мнению организаторов, в разнообразии техник.
— Приятно отметить, что ребята совершенствуют свои рисунки, применяя техники графики, бумагопластики, — рассказали сотрудники музея.
Юные художники считают, что православная тема в искусстве помогла им понять, что значит Пасха для верующих.
— Я слушала рассказы бабушки, которая вспоминала о своем детстве в деревне, где светлое воскресенье праздновали шумно с песнями и танцами, — поделилась секретом своей живописи одна из учениц школы живописи.
Обилие ярких, солнечных картин и поделок, посвященных Пасхе, уже привлекло внимание горожан. В выходные они собираются привести в музей детишек, чтобы «подарить частичку света и любви, исходящие от картин».
Выставка будет работать до 10 мая
Красный Север: последние новости
В Надыме соберут «Миру по кошке» Клаудиа Элиаза и трио Алексея Черемизова сыграют джаз в Ноябрьске В Ставрополье ждут необычные посылки из Салехарда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино3
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову2
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими2
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение