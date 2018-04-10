В Новом Уренгое открылась выставка «Пасхальный вернисаж» 

В залах местного музея представлено около ста работ, созданных учащимися и преподавателями городских школ искусств.
Отличительная особенность нынешней выставки, по мнению организаторов, в разнообразии техник.
— Приятно отметить, что ребята совершенствуют свои рисунки, применяя техники графики, бумагопластики, — рассказали сотрудники музея.
Юные художники считают, что православная тема в искусстве помогла им понять, что значит Пасха для верующих.
— Я слушала рассказы бабушки, которая вспоминала о своем детстве в деревне, где светлое воскресенье праздновали шумно с песнями и танцами, — поделилась секретом своей живописи одна из учениц школы живописи.
Обилие ярких, солнечных картин и поделок, посвященных Пасхе, уже привлекло внимание горожан. В выходные они собираются привести в музей детишек, чтобы «подарить частичку света и любви, исходящие от картин».
Выставка будет работать до 10 мая