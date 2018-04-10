Юные дизайнеры из Кузьминок побывали в Музее современного искусства

Класс дизайна из детской школы искусств «Центр» района Кузьминки под руководством преподавателей Г. В. Сливковой и Д. Ю. Карпухина побывал на необычном занятии в Музее современного искусства.

Экскурсия-квест под названием «О, боги Олимпа, откройте свои имена!» прошла в музее-мастерской Зураба Церетели . В своем творчестве он постоянно использует образ античности

— Нас разделили на две команды, и по подсказкам мы смогли «пройти» по мифам Древней Греции, вспомнить имена героев и узнать их в скульптурах, — рассказали участники.

По словам педагогов, урок с элементами поисково-исследовательской деятельности пришелся детям по душе. (вт)