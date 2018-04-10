Музей космонавтики откроют не раньше конца мая

Сроки открытия второй очереди Государственного музея истории космонавтики в Калуге будут сдвинуты с 12 апреля на конец мая-начало июня. Об этом «Калуге 24» сообщил Илья Алымчев, руководитель Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, который является госзаказчиком второй очереди музея космонавтики. «Мы стремились к этим срокам. Нам самим хочется этот объект сдать уже, закончить и ввести в эксплуатацию… Подрядчик нас немного подвел. Он нам обосновывает, что финансирования нет, но по факту финансирование есть. Просто, я так понимаю, немного не рассчитал свои силы при заключении государственного контракта», — так объяснил он. Судя по фото, работы строителям предстоит еще много. Но Илья Алымчев полагает, что полтора месяца им вполне хватит: «Какие-то сопли остались там — плитку подрезать, переложить, еще что-то, где-то что-то докрасить, побелить и так далее. Монтаж систем инженерных он, в принципе, практически завершен, остается только пуско-наладка и монтаж эскалаторов и лифтов». Эскалаторы уже доставлены, в течение ближайших двух недель начнется благоустройство прилегающей к зданию музея территории. Напомним, строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики площадью 12,5 тысячи квадратных метров, что почти в четыре раза больше действующего музея, началось 12 апреля 2014 года, в День космонавтики. В этот день в Калуге был открыт памятный камень, в который замуровали капсулу с посланием потомкам.