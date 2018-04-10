Ещё
Музей космонавтики откроют не раньше конца мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музей космонавтики откроют не раньше конца мая 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Сроки открытия второй очереди Государственного музея истории космонавтики в Калуге будут сдвинуты с 12 апреля на конец мая-начало июня. Об этом «Калуге 24» сообщил Илья Алымчев, руководитель Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, который является госзаказчиком второй очереди музея космонавтики. «Мы стремились к этим срокам. Нам самим хочется этот объект сдать уже, закончить и ввести в эксплуатацию… Подрядчик нас немного подвел. Он нам обосновывает, что финансирования нет, но по факту финансирование есть. Просто, я так понимаю, немного не рассчитал свои силы при заключении государственного контракта», — так объяснил он. Судя по фото, работы строителям предстоит еще много. Но Илья Алымчев полагает, что полтора месяца им вполне хватит: «Какие-то сопли остались там — плитку подрезать, переложить, еще что-то, где-то что-то докрасить, побелить и так далее. Монтаж систем инженерных он, в принципе, практически завершен, остается только пуско-наладка и монтаж эскалаторов и лифтов». Эскалаторы уже доставлены, в течение ближайших двух недель начнется благоустройство прилегающей к зданию музея территории. Напомним, строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики площадью 12,5 тысячи квадратных метров, что почти в четыре раза больше действующего музея, началось 12 апреля 2014 года, в День космонавтики. В этот день в Калуге был открыт памятный камень, в который замуровали капсулу с посланием потомкам.
Калуга 24: последние новости
На склоне над набережной Яченки началась вырубка деревьев Сбежавшую из детдома девочку-попрошайку нашли Гостей рыбного фестиваля накормили ухой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино3
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову2
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими2
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение