Ещё
В Музее Победы представлен Лаосский орден
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Музее Победы представлен Лаосский орден 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Высшую государственную награду Королевства Лаос можно увидеть в Музее Победы на выставке, посвященной авиаэскадрилье «Нормандия-Неман». Но при чем здесь Лаос и французский авиаполк?
Прославленный летчик «Нормандии-Неман» Морис Гидо стал кавалером ордена Миллиона слонов и белого зонтика в 1955 году. Француз Морис Гидо в 50-х годах XX века принимал участие в боевых действиях в Индокитае и в создании летного училища в Лаосе, за что его и наградили таким орденом.
Лаосский орден утвержден в 1909 году, им награждали за заслуги в развитии Лаоса и преданность королю. В центре награды — трехглавый слон, ноги которого прикрывает распущенный хвост павлина. Слон — это священное животное в буддизме, олицетворяющее духовные знания. Над головой у трехглавого слона — белый зонтик. Это символ королевского достоинства. Венчает орден витиеватый картуш. Награду вручали не только подданным королевства, но и иностранцам.
В основе выставки «Нормандия-Неман» — 75» — личные вещи, награды и документы французского летчика, служившего в полку «Нормандия-Неман», Мориса Гидо. Его дочь Анн-Мари Гидо передала эти предметы России. Экспозиция работает до 31 мая 2018 года.
На Западе Москвы: последние новости
В «Активном гражданине» проголосовали за новую экскурсионную программу «Дома на Брестской» Cтуденты МТУ посетили музей истории Московской полиции В Музее Победы стартует проект «Фронтовой портрет. Судьба солдата»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина63
Классика и гениталии: что не так с нашим театром141
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову19
Самые красивые итальянки в истории кино10
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение