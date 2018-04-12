В Музее Победы представлен Лаосский орден

Высшую государственную награду Королевства Лаос можно увидеть в Музее Победы на выставке, посвященной авиаэскадрилье «Нормандия-Неман». Но при чем здесь Лаос и французский авиаполк?

Прославленный летчик «Нормандии-Неман» Морис Гидо стал кавалером ордена Миллиона слонов и белого зонтика в 1955 году. Француз Морис Гидо в 50-х годах XX века принимал участие в боевых действиях в Индокитае и в создании летного училища в Лаосе, за что его и наградили таким орденом.

Лаосский орден утвержден в 1909 году, им награждали за заслуги в развитии Лаоса и преданность королю. В центре награды — трехглавый слон, ноги которого прикрывает распущенный хвост павлина. Слон — это священное животное в буддизме, олицетворяющее духовные знания. Над головой у трехглавого слона — белый зонтик. Это символ королевского достоинства. Венчает орден витиеватый картуш. Награду вручали не только подданным королевства, но и иностранцам.

В основе выставки «Нормандия-Неман» — 75» — личные вещи, награды и документы французского летчика, служившего в полку «Нормандия-Неман», Мориса Гидо. Его дочь Анн-Мари Гидо передала эти предметы России. Экспозиция работает до 31 мая 2018 года.