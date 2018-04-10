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В библиотеке представят иллюстрации к истории ледового побоища Александра Невского
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В библиотеке представят иллюстрации к истории ледового побоища Александра Невского 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В 84-й библиотеке района Соколиная гора откроется книжно-иллюстративная выставка, посвящённая победе Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.
В русской истории победа над немецкими рыцарями полководца Невского в 1242 году помогла остановить экспансию крестоносцев на восток, помешала захватить и поработить русские земли. Это событие является одним из важнейших с точки зрения историков. Библиотекари Соколиной горы считают, что само событие отражает особую стратегическую и тактическую смекалку русских воинов: битва на Чудском озере была устроена А. Невским на льду, в самом узком месте озера — то есть, в заведомо выигрышном положении.
Выставка откроется в полдень 17 апреля по адресу: улица Щербаковская, дом 54.
Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека №84».
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