В библиотеке представят иллюстрации к истории ледового побоища Александра Невского

В 84-й библиотеке района Соколиная гора откроется книжно-иллюстративная выставка, посвящённая победе Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

В русской истории победа над немецкими рыцарями полководца Невского в 1242 году помогла остановить экспансию крестоносцев на восток, помешала захватить и поработить русские земли. Это событие является одним из важнейших с точки зрения историков. Библиотекари Соколиной горы считают, что само событие отражает особую стратегическую и тактическую смекалку русских воинов: битва на Чудском озере была устроена А. Невским на льду, в самом узком месте озера — то есть, в заведомо выигрышном положении.

Выставка откроется в полдень 17 апреля по адресу: улица Щербаковская, дом 54.

Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека №84».