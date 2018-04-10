В Санкт-Петербурге при поддержке Главного командования ВМФ России открылась патриотическо-просветительская программа «Дороги Победы» 

В её рамках проводятся серии бесплатных экскурсий, в результате тысячи школьников, курсантов военных училищ, кадет, членов военно-патриотических клубов смогут посетить музеи и мемориалы воинской славы.
В Санкт-Петербурге в Центральном военно-морском музее состоялось открытие патриотическо-просветительской программы «Дороги Победы». В эти дни её участниками стали учащиеся ряда общеобразовательных школ города, Морской школы Московского района, курсанты и учащиеся военно-морских образовательных учреждений.
В Санкт-Петербурге программа «Дороги Победы» реализуется с ноября 2015 года при поддержке администрации города и Главного командования ВМФ России.
Первым мероприятием программы стала интерактивная выставка в Центральном военно-морском музее. Затем программу поддержали многие другие городские музеи.
Программа «Дороги Победы» даёт возможность юному поколению лучше узнать историю родной страны и ее культурное наследие. В рамках программы проводятся серии бесплатных экскурсий: тысячи школьников, курсантов военных училищ, кадет, членов военно-патриотических клубов смогут посетить музеи и мемориалы воинской славы.
Как отметил директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай, «для увековечивания памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов особое внимание уделяется просветительской работе, знакомству подрастающего поколения с подвигом, который совершили наши предки».
«Знание прошлого своей страны — ключевое условие в понимании её настоящего и гарантия будущего процветания. Только в этом случае можно добиться успеха в настоящем и создать благоприятные условия для будущего процветания. Преследуя эти цели, Военно-Морской Флот, руководство Центрального военно-морского музея, Российское военно-историческое общество, Федеральное агентство по туризму и Министерство культуры подарили жизнь Всероссийской патриотической программе «Дороги Победы», –— подчеркнул Руслан Нехай.