В Санкт-Петербурге при поддержке Главного командования ВМФ России открылась патриотическо-просветительская программа «Дороги Победы»

В её рамках проводятся серии бесплатных экскурсий, в результате тысячи школьников, курсантов военных училищ, кадет, членов военно-патриотических клубов смогут посетить музеи и мемориалы воинской славы.

В Санкт-Петербурге в Центральном военно-морском музее состоялось открытие патриотическо-просветительской программы «Дороги Победы». В эти дни её участниками стали учащиеся ряда общеобразовательных школ города, Морской школы Московского района, курсанты и учащиеся военно-морских образовательных учреждений.

В Санкт-Петербурге программа «Дороги Победы» реализуется с ноября 2015 года при поддержке администрации города и Главного командования ВМФ России.

Первым мероприятием программы стала интерактивная выставка в Центральном военно-морском музее. Затем программу поддержали многие другие городские музеи.

Программа «Дороги Победы» даёт возможность юному поколению лучше узнать историю родной страны и ее культурное наследие. В рамках программы проводятся серии бесплатных экскурсий: тысячи школьников, курсантов военных училищ, кадет, членов военно-патриотических клубов смогут посетить музеи и мемориалы воинской славы.