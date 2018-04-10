В Строгине 12 апреля пройдет выставка «Автостопом по галактике»

В клубе «Современник» района Строгино в четверг, 12 апреля, пройдет выставка «Автостопом по галактике». На ней будут представлены детские работы на тему космоса. Выставка приурочена ко Дню космонавтики. Об этом сообщила заместитель директора по культурно-массовой деятельности Кристина Власова.

— Если у вас есть готовые рисунки, скульптуры и поделки, подходящие к теме нашей выставки, вы также сможете принять в ней участие. Работы принимаются до 12 апреля включительно, — рассказала Кристина Власова. — Ну и, конечно, ждем всех желающих ознакомиться с экспозицией.

Выставка будет проходить по адресу: улица Твардовского, дом 23, корпус 3. Вход свободный.