Современное искусство в стенах библиотеки

10 апреля в Российской государственной библиотеке имени Ленина открылась выставка номинантов 13-й государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018».

Выставка номинантов «Инновации» — настоящее вторжение современного искусства в консервативное пространство классической библиотеки. В коридоре третьего этажа установлена неприметная с виду конструкция из расположенных друг напротив друга холстов в человеческий рост. Но стоит войти в эту «галерею» полотен, и ощущение, что ты уже не в читальне, а в диком лесу далеко за пределами столицы. Картины художника Валерия Айзенберга добавляют цвета и красок узким коридорам и лестничным пролетам. А читальный зал №2 стал основой для воплощения художественного проекта москвича Сергея Кищенко , вдохновившегося историей спасения во время блокады коллекции семян советского ученого-генетика Николая Вавилова

— Над инсталляцией я работал четыре года, изучая исторический материал, обыгрывая пространство, общаясь с людьми, — рассказывает Кищенко, объясняя свою задумку. — Это проект взаимодействия — с другими художниками, с учеными, с историей. Сотрудничество с Институтом имени Вавилова позволило работать в генетическом банке, в архивах и на экспериментальных станциях.

Если в основе проекта Сергея лежит конкретное историческое событие, то столичный фотограф Игорь Самолет черпал идеи из типичной для нашего времени бытовой реальности. Его племянник Артем слишком уж много времени проводил перед телевизором и с гаджетами в руках. Казалось, перехитрить героев мультфильмов и привлечь внимание к чему-нибудь более интересному невозможно. Но Игорю пришла в голову весьма нестандартная идея.

— Я начал придумывать для племянника абсурдные игровые ситуации и делать из этого небольшие фотосессии, — вспоминает фотохудожник. — Мне хотелось показать ему, что реальный мир тоже может быть интересным, а материальное — вызывать не менее яркие эмоции, чем картинка на экране. Передо мной стояла непростая задача: быть интереснее гонок, супергероев и прочих персонажей.

Стоит отметить, что государственная премия «Инновация» была учреждена в 2005 году, и за годы своего существования успела стать самой авторитетной наградой в области современного искусства. Она присуждается за творческие и нестандартные проекты, ранее реализованные в разных выставочных пространствах страны.

— Премия связана с пропагандой знания и инновационности мышления не только в области науки, но и на территории культуры, — говорит куратор выставки Александр Буренков. — Когда мы стали думать над форматом, возникла идея организовать проект в архиве, в храме знаний. Это важный жест по отношению к публике: мы делаем выставку доступной всем, а пропуском является читательский билет.

Участников «Инновации» награждают в семи номинациях. Вне конкурса также присуждаются две специальных премии — «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства России».

— Российская государственная библиотека впервые позволила организовать столь масштабную и креативную выставку, — утверждает глава дирекции по специальным проектам и развитию премии «Инновация» Екатерина Кибовская. — Здесь никогда не было ничего подобного, так что такую экспансию художников в классическое пространство можно назвать смелым экспериментом.

К слову, на творческие эксперименты участники премии уж точно не скупятся. Так москвич Кирилл Савченко обыграл концепцию постцифрового будущего, где взаимоотношения между человеком и объектом трансформируются в отношения между данными и знанием.

— В таком обществе главным станет интеллект, повысится ценность образования, — утверждает художник. — Границы между рабочей повседневностью и свободным временем для отдыха будут стерты. Человеку придется все время подстраиваться и приспосабливаться, произойдет настоящая индустриальная революция.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— В нынешнем году в оргкомитет Государственной премии «Инновация» поступило 375 заявок из более чем 50 городов Российской Федерации. «Инновация» доказала, что сегодня на региональных площадках воплощаются амбициозные задачи, предлагающие миру новый взгляд на искусство нашей страны, ее культурную идентичность. Вот уже более десяти лет премия поддерживает лучших отечественных художников, открывает и поощряет молодых авторов, привлекает внимание широкой общественности к наиболее важным образовательным и просветительским проектам.

Ольга Серова , заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки по хранению и обслуживанию:

— Такое смелое, яркое и творческое мероприятие в стенах нашей библиотеки действительно проходит впервые. Но, несмотря на это, хочу отметить, что библиотека и искусство во все времена были близки. Ведь даже известная картина «Явление Христа народу» художника Александра Иванова до перехода в коллекцию Третьяковской галереи принадлежала «Ленинке». Искусство здесь и сегодня, что лишний раз подтверждает: библиотека — это не только книги.

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