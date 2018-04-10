Ещё
Фотовыставка «Люди угля» открылась в Абакане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотовыставка «Люди угля» открылась в Абакане 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Фотовыставки «Люди угля», посвященная шахтерскому труду и образам тружеников угольной отрасли, открылась во вторник в Абакане — в Республиканском музейно-культурном центре Республики Хакасия, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), при поддержке которой организована выставка.
Автор представленных на выставке работ — известный российский фотограф-индустриалист Максим Мармур. С 2016 года он работал на более чем двадцати добывающих, перерабатывающих и транспортных предприятиях угольной отрасли в восьми регионах России: Красноярском, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, Республиках Хакасия и Бурятия, в Мурманске. На выставке в Хакасии представлены порядка 90 фотографий, которые показывают и современный уровень оснащения отрасли, и создают многогранный художественный образ горняка.
"Вновь в Музейно-культурном центре Хакасии СУЭК открывает фотовыставку. И снова эта выставка посвящена прекрасному. Если в прошлом году выставка — «Первозданная Россия» — была посвящена прекрасным уголкам природы нашей страны, то сегодня в центре внимания прекрасные люди России — шахтеры. Зритель, который сможет смотреть сопереживая, смотреть неравнодушно, безусловно, увидит главные качества людей угля — их выдержку, силу, красоту", — говорится в приветствии генерального директора СУЭК Владимира Рашевского. Выставка будет работать по 31 августа.
СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
РИА Новости: последние новости
Третьяковская галерея сделает бесплатным вход на две выставки по выходным Минкультуры поручило бдительнее отбирать работы для биеннале в Венеции Жители Волгограда споют песню к ЧМ-2018 и смастерят "набор болельщика"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино3
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову2
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими2
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение