Цикл лекций «Между наукой и искусством» открывается в «Арсенале» 

В выставочном центре «Арсенал» 10 апреля состоялась презентация нового проекта — «Аппараты: технические медиа между наукой и искусством». Открыл презентацию нижегородский художник Евгений Стрелков. По его словам, проект, задуманный около года назад, состоит из шести лекций и посвящён истории появления технических медиа — фотографии, кино, звукозаписи, радио, телевидения, компьютеров и тому влиянию, которое оказали эти медиа на науку и искусство.
Посетителей лекций ждёт, в частности, знакомство с работами Юрия Соболева. Это один из самых загадочных и талантливых, но малоизвестных широким массам художников-экспериментаторов второй половины 20 века, арт-директор журнала «Знание-сила», художник издательства «Знание», аниматор и драматург. Стихи и музыку для его проектов писали Генрих Сапгир и Альфред Шнитке. Предвосхищая тотальное внедрение новых технологий в искусство, Юрий Соболев более двадцати лет занимался созданием аудиовизуальных систем — полиэкранными слайд-фильмами.
Посетители Арсенала могут также оценить ещё две экспозиции — «Исследование пейзажа» и «Гол».
Выставка по исследованию пейзажа — это проекты «Пустое место» Егора Плотникова (Россия) и «Мембрана» Гёнсу Ана (Южная Корея). Художники, находясь в разных социально-культурных и географических измерениях, оперируют одними и теми же понятиями и пытаются ответить на схожие вопросы.
Выставка «Гол» приурочена к Чемпионату мира по футболу-2018 и представляет собой уникальные архивные снимки трех поколений спортивных фотографов: Николая, Марии и Евгения Волковых. Впервые «на одном поле» — звезды советского футбола 1930–1980-х годов: Яшин и Пеле, Диего Марадона и Олег Блохин, Зинедин Зидан и Оливер Кан. Семейство Волковых — «летописцы» советского футбола с 1920-х годов.
Официальный партнёр проекта — ПАО «Ростелеком». По словам директора департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Виталия Криницкого, компания всегда поддерживает современные проекты, ведь коммуникации — это точка соприкосновения, соединяющая людей и искусство.
Директор выставочного центра «Арсенал» Анна Гор ответила представителю Ростелекома: «Ваша территория — это высокие технологии, наша территория — это коммуникация в художественно-гуманитарной сфере. Ваши потребители и наши потребители — это одни и те же люди: нижегородцы, гости города, люди, неравнодушные к смыслу в разных явлениях культуры».
Цикл лекций Евгения Стрелкова стартует 11 апреля. Начало в 18.00.