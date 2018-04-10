Посетители центра соцобслуживания Южнопортового побывали в Большом Дворце музея-усадьбы «Царицыно»

Получатели социальных услуг отделения социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Южнопортовый» побывали на экскурсии в Большом Дворце музея-усадьбы «Царицыно», где сейчас проходит юбилейная выставка картин народного художника РФ Сергея Андрияки

— В экспозиции, представленной на выставке, наши клиенты смогли насладиться огромным количеством работ художника — более 500 живописных и графических работ, отражающих основные этапы его творческого пути, — сообщили в администрации центра.

Клиенты отделения социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Южнопортовый» увидели сотни произведений в самых разных жанрах и размерах: это и огромные сюжетные картины, и камерные портреты, и лирические натюрморты, и ностальгические пейзажи. (вт)