Художники из Воскресенского организовали выставку «Калейдоскоп — 2018»

Фото: Дом культуры «Воскресенское»

Передвижная выставка «Калейдоскоп — 2018» открылась 9 апреля в Троицком центре культуры и творчества. Ее организаторами выступили художники из поселения Воскресенское.

— Данное мероприятие мы проводим уже пятый год подряд. В экспозиции свои работы покажут начинающие и профессиональные художники всех возрастов. Они представят картины во множестве стилей на тему «Город», — рассказала художественный руководитель Дома культуры «Воскресенское» Зара Харченко.

Отметим, что ранее выставка побывала в городе Видное и в Доме художника на улицеВавилова.

Экспозиция будет открыта с 9 по 30 апреля по адресу: Сиреневый бульвар, дом №1.