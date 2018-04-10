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Художники из Воскресенского организовали выставку «Калейдоскоп — 2018»
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Художники из Воскресенского организовали выставку «Калейдоскоп — 2018» 

Префектура ТиНАО города Москвы 44 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Дом культуры «Воскресенское»
Передвижная выставка «Калейдоскоп — 2018» открылась 9 апреля в Троицком центре культуры и творчества. Ее организаторами выступили художники из поселения Воскресенское.
— Данное мероприятие мы проводим уже пятый год подряд. В экспозиции свои работы покажут начинающие и профессиональные художники всех возрастов. Они представят картины во множестве стилей на тему «Город», — рассказала художественный руководитель Дома культуры «Воскресенское» Зара Харченко.
Отметим, что ранее выставка побывала в городе Видное и в Доме художника на улицеВавилова.
Экспозиция будет открыта с 9 по 30 апреля по адресу: Сиреневый бульвар, дом №1.
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