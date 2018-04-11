В Сокольниках отпразднуют День космонавтики

В здании детского молодежного центра «Сокольники» откроют выставку ко Дню космонавтики.

В отделении детского молодежного центра «Сокольники», расположенном на улице Короленко, в доме 7 корпус 3, разместят выставку детских работ, посвященных космосу. Представители ДМЦ «Сокольники» приглашают всех желающих посмотреть интересные экспонаты, сделанные руками юных любителей космоса. Вход на выставку свободный. Открытие выставки запланировано на 11 апреля, на 14 часов дня.

Помимо выставки, планируется провести встречу, посвященную профессии космонавта. Мероприятие пройдет в детском фонде библиотеки №76 района Сокольники. Участниками встречи могут стать юные жители района, мальчишки и девчонки, любители «космического» праздника. Представители библиотеки подготовили для ребят рассказ о подготовке космонавтов в «Звездном городке», о питании и сне на борту.

Кроме того, участникам встречи расскажут об устройстве межпланетной космической станции: ее отсеках и рабочих местах космонавтов, а также особенностях передвижения по МКС.

В ходе встречи ребятам поведают о том, что эта необычная профессия требует специальной подготовки, которую можно начать уже в юном возрасте.

Встреча пройдет в полдень 12 апреля по адресу: улица Короленко, дом 2/23, корпус 4. Вход свободный (6+).

Фото: предоставлено библиотекой №76 имени М. Ю. Лермонтова.