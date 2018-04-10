Потомкам воинов Великой Отечественной войны вручат копии фронтовых портретов их родных

Новый совместный проект Музея Победы, Поискового движения России и Студии военных художников имени М. Б. Грекова призван рассказать о судьбах красноармейцев с портретов военной поры.

Член общественного совета Музея Победы, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева и директор Студии военных художников имени М. Б. Грекова Андрей Соколов обсудили реализацию нового совместного проекта «Фронтовой портрет. Судьба солдата». Рабочая встреча прошла в рамках федерального проекта «Территория Победы».

«Установить судьбы солдат, изображенных на фронтовых портретах, разыскать их родственников и передать им собранную информацию и копии рисунков –— это основные задачи нового проекта, который мы планируем реализовать», –— подчеркнула Елена Цунаева.

На фронтах Великой Отечественной войны использование солдатами фототехники было запрещено. Вместе с тем, среди военнослужащих оказывались художники-любители, также на фронт были специально направлены художники-грековцы. Благодаря им в фондах военно-исторических музеев сохранилась коллекция фронтовых рисунков, среди которых особое место занимают портреты. Чаще всего аннотация их состоит только из фамилии и звания воина.

В творческих мастерских студии, которая является многолетним партнером Музея Победы, работают талантливые художники разных направлений высочайшего профессионального уровня. Это единственная в мире художественная организация, которая специализируется на изготовлении диорам и панорам.