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В ходе «нескучной прогулки» читатели библиотеки им. А. Барто побывали в Третьяковской галерее
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В ходе «нескучной прогулки» читатели библиотеки им. А. Барто побывали в Третьяковской галерее 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Во время весенних каникул участники проекта «Нескучные прогулки» детской библиотеки № 178 им. Агнии Барто посетили Третьяковскую галерею, где им открылся мир сказок и фантазии двух выдающихся художников — Виктора Васнецова и Михаила Врубеля.
Знакомство с волшебным миром картин получилось особенно захватывающим благодаря замечательному экскурсоводу — Елене Викторовне. Ребята как бы оказались внутри картин и научились замечать такие интересные подробности, мимо которых проходит основная масса посетителей знаменитой галереи.
По общему мнению, прогулка получилась восхитительной. А маршрут следующей приведет ребят в Дом-музей В. Васнецова.
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