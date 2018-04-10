В ходе «нескучной прогулки» читатели библиотеки им. А. Барто побывали в Третьяковской галерее

Михаила Врубеля. Во время весенних каникул участники проекта «Нескучные прогулки» детской библиотеки № 178 им. Агнии Барто посетили Третьяковскую галерею, где им открылся мир сказок и фантазии двух выдающихся художников — Виктора Васнецова

Знакомство с волшебным миром картин получилось особенно захватывающим благодаря замечательному экскурсоводу — Елене Викторовне. Ребята как бы оказались внутри картин и научились замечать такие интересные подробности, мимо которых проходит основная масса посетителей знаменитой галереи.

По общему мнению, прогулка получилась восхитительной. А маршрут следующей приведет ребят в Дом-музей В. Васнецова.