Искусство вопреки: 11-летняя Катя не может ходить, но пишет картины

В Москве открылась выставка работ Кати Бородулькиной. У девочки врожденное заболевание — мышечная дистрофия. Из-за него картины Кате приходится рисовать лежа. Но несмотря на это, полотна юной художницы эксперты оценили высоко. С подробностями — корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Пранович. На просмотр мультиков и прочие детские забавы у Кати времени нет. В 11 лет открывает собственную выставку в галерее искусств. По счету она уже где-то двадцатая. Посетителям о своих картинах девочка рассказывает сама. Коллеги-живописцы удивляются: полотна юной художницы ничем не уступают холстам настоящих профессионалов. Особенно хвалят эксперты работу со взглядом.

«Если посмотреть на работы ее животных и те, где есть крупно глаза, выполнено реально. Наши художники профессиональные, взрослые, уже многого достигшие, к этому долго идут. А Катя молодая», — рассказала исполнительный директор галереи VS Unio Светлана Герасимова

У девочки — врожденная мышечная дистрофия. Еще в роддоме врачи сказали: с таким диагнозом долго не живут. Никогда не стояла на ногах. Даже рисовать может только лежа. Способности к живописи родители обнаружили у Кати рано. Уже в три года записали в школу искусств. Папа на занятия дочку носил на руках.

«Когда ребенок талантлив, хочется развивать этот талант. Естественно, были какие-то трудности, но, как говорится, своя ноша не тяжела. Это было всегда в радость», — поделился папа Кати Константин Бородулькин.

Когда была маленькая, в силу своих физических особенностей, много лежала в больницах. Но и там Катя нашла для себя источник вдохновения.

«Это было очень тяжелое время, и один доктор там заметил, что я скучаю, мне нечем заняться. И стал приносить мне маленькие киндер-сюрпризы. Среди них был туканчик», — рассказала Катя.

В благодарность заботливому врачу Катя нарисовала птичку. Сегодня это ее любимая картина и изюминка всей выставки. Но к живописи девочка все же относится как к своему хобби. Когда вырастет, мечтает стать психологом. Но это еще только в планах. А сегодня, вопреки всему, 11-летняя Катя Бородулькина делает этот мир чуточку красивее.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ